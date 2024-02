Google lance une nouvelle appli d'IA générative, Gemini remplace Bard

Google a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle version de son application d'intelligence artificielle (IA) générative pour smartphone Bard, rebaptisée Gemini, et de son interface la plus avancée à ce jour, Ultra 1.0.

Google cite l'exemple d'un automobiliste prenant en photo son pneu crevé et sollicitant de Gemini des instructions pour le changer, ou d'un utilisateur générant, grâce à l'application, une légende pour un cliché qu'il vient de prendre.

Cette nouvelle application, qui sera téléchargeable sur Android et utilisable depuis l'application Google sur iOS (Apple), "est une première étape importante dans la conception d'un véritable assistant AI", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Plusieurs des fonctionnalités de l'assistant vocal de Google seront disponibles via l'application Gemini, notamment pour passer des appels ou contrôler des appareils connectés.

Gemini est disponible à partir de jeudi aux États-Unis et sera utilisable à compter de la semaine prochaine "dans plus de pays", en anglais, japonais et coréen.

Un porte-parole de Google a indiqué que l'application n'était, pour l'heure, pas téléchargeable en Europe. Les États membres de l'Union européenne viennent de s'accorder sur une nouvelle législation pour réguler l'IA, inédite au niveau mondial.