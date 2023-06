Greenyard confirme ses prévisions et affiche des ventes en hausse de près de 8%

Le producteur de fruits et légumes Greenyard se réjouit mercredi, via un communiqué pour présenter les résultats de son exercice 2022-2023, que ses ventes ont augmenté de 7,9% par rapport à l'année dernière pour atteindre un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros, "malgré le contexte économique et macro-politique défavorable actuel".