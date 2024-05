Grêle: des dégâts "très lourds" sur un quart du vignoble de Chablis, estime Marc Fesneau

Les dégâts ne sont "pas encore tout à fait" évalués, "mais manifestement, on aura des dégâts qui seront très lourds, surtout que ce vignoble avait subi des épisodes intenses il y a quelques jours", a-t-il dit.

Les dégâts sont "très lourds" sur un quart du célèbre vignoble de Chablis (Yonne), avec "entre 80 et 100% de pertes" sur ces parcelles, après les violentes averses de grêle de mercredi, a déclaré vendredi le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau sur Franceinfo.

"On a le sentiment que sur 25% du vignoble, on est entre 80 et 100% de pertes", a estimé le ministre.

"Quand il y a des épisodes de grêle comme cela, il faut toujours attendre un peu pour regarder comment réagit la végétation. Parfois elle réagit très mal, et souvent c'est le cas, et parfois elle redémarre. Il faut regarder sur chaque plan et sur chaque parcelle comment ça se passe", a-t-il expliqué.

Des viticulteurs ont témoigné auprès de l'AFP d'un orage de grêle intense, "jamais vu", qui a par endroit "tout haché", selon les termes de Jean-Paul Durup, propriétaire du domaine du même nom à Maligny, près de Chablis.