Greta Thunberg annoncée en renfort des anti-A69 dans le Tarn après une opération de police

"Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une délégation nationale et internationale d'activistes pour le climat sera présente à La Cabanade de ce weekend. Nous confirmons ainsi la présence Greta Thunberg à nos côtés", a indiqué le collectif No Macadam, qui fait partie des groupes opposés à la construction de cette autoroute devant relier Toulouse à Castres, dont le chantier se poursuit.

L'égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg doit participer samedi à une mobilisation d'opposants à l'autoroute A69 dans le Tarn, malgré l'interdiction de la manifestation et l'intervention des forces de l'ordre vendredi à proximité du lieu de rassemblement.

La "Cabanade" est le nom donné aux deux journées de sensibilisation aux enjeux environnementaux prévues samedi et dimanche, avec au programme des ateliers, tables rondes et même des concerts. Elle doit se dérouler sur un terrain privé boisé qui fait l'objet d'un litige en lien avec une expropriation de son propriétaire pour cause de construction de l'autoroute.

Les opposants à la future A69 s'affairaient vendredi après-midi à préparer les lieux, installant toilettes sèches et fléchage sur un terrain privé, lorsqu'un escadron de gendarmes s'est déployé à proximité de la ZAD (zone à défendre) de la Crém'arbre, sur la commune de Saïx, à la sortie de Castres.

Les journalistes de l'AFP ont assisté à deux interpellations ainsi qu'à des tirs de gaz lacrymogène.