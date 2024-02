Greta Thunberg attendue sur la "cabanade" du Tarn, le rassemblement interdit des anti-A69

"Ceci permet d'inscrire pleinement la lutte contre l'A69 au niveau international et national et engage les responsables politiques à prendre la mesure de leur entêtement", a souligné le collectif, alors que le mouvement de protestation semblait s'essouffler ces derniers mois et que "45% du budget" du chantier a été engagé et "95% du déboisement" effectué, selon la société Atosca", concessionnaire de l'autoroute.

La militante suédoise de 21 ans doit participer aux côtés notamment d'élus écologistes à la "Cabanade", le nom donné aux deux journées de sensibilisation aux enjeux environnementaux prévues samedi et dimanche, avec au programme des ateliers, tables rondes et même des concerts.

Elle doit se dérouler sur une prairie privée, mise à disposition par un agriculteur sympathisant des opposants à l'autoroute.