Grève chez Lufthansa: 9 vols au départ de Zaventem annulés

Neuf vols opérés par la compagnie aérienne allemande Lufthansa au départ de l'aéroport de Zaventem sont annulés mercredi, selon les informations mises à jour mercredi par Brussels Airport. Il s'agit de vols à destination de Munich et Francfort, les deux aéroports allemands les plus touchés par le mouvement de grève du personnel au sol de la compagnie.

Il sera toutefois possible de se rendre à Francfort mercredi. En effet, Lufthansa opérera tout de même quelques vols ainsi que Brussels Airlines.

L'ensemble des vols à destination de la capitale de la Bavière ont été annulés. Les vols pour Francfort annulés étaient prévus à 11H25 et 14H40. En conséquence, neuf vols retour au départ de Munich et de Francfort avec Bruxelles pour destination sont également annulés.

Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne d'Allemagne, a annulé entre 80% et 90% des vols prévus mercredi, soit près d'un millier. Plus de 100.000 passagers sont contraints d'amender leurs déplacements.

La grève devrait se prolonger jusqu'à 07h00 jeudi. Cette action fait suite aux négociations salariales en cours pour les quelque 25.000 membres du personnel au sol de Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik et Lufthansa Cargo entre autres.