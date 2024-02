Grève chez Lufthansa: six vols vers l'Allemagne annulés mercredi à Zaventem

Six vols opérés par la compagnie aérienne allemande Lufthansa au départ de l'aéroport de Zaventem seront annulés mercredi, selon les informations communiquées mardi par Brussels Airport. Il s'agit de vols à destination de Munich et Francfort.

Les vols annulés à destination de la capitale de la Bavière devaient décoller à 09H10, 12H30, 16H45 et 19H55. Les vols pour Francfort annulés étaient prévus à 11H25 et 14H40. En conséquence, les vols retour au départ de Munich et de Francfort avec Bruxelles pour destination sont également annulés.

Il sera toutefois possible de se rendre à Francfort et à Munich mercredi. En effet, Lufhtansa opérera tout de même quelques vols ainsi que Brussels Airlines.