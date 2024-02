Grève des contrôleurs SNCF: un TGV Inoui et Ouigo sur deux roulera de vendredi à dimanche

Seul un TGV Inoui et Ouigo sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche en France en raison d'une grève des contrôleurs qui s'annonce très suivie, a indiqué mercredi la SNCF, prévenant que "la circulation des trains sera fortement perturbée" à partir de 20h00 jeudi et jusqu'à 8h00 lundi.