Grève spontanée au sein du service de maintenance de Brussels Airlines

Une grève spontanée a éclaté dans le service de maintenance de Brussels Airlines mardi après-midi, où plusieurs techniciens ont arrêté le travail. L'action était toujours en cours mercredi. L'impact sur les opérations de la compagnie aérienne est pour l'instant limité, a-t-on appris auprès de la direction et des syndicats.

Tous les techniciens ne participent pas à l'action et il faudra voir quel écho cette grève aura au sein de l'équipe de l'après-midi.

Brussels Airlines regrette que les travailleurs soient passés à l'action. "Nous avons entamé un processus officiel de conciliation le 2 janvier, en s'engageant à revenir vers le bureau de conciliation avec un aperçu du progrès pour le 16 février au plus tard."

"Nous sommes conscients des sujets d'amélioration nécessaires pour nos collègues techniciens (Maintenance and Engineering)", assure la compagnie, qui ajoute continuer à échanger avec les collègues et les syndicats pour trouver des solutions.

Une procédure de conciliation pour les techniciens est en cours depuis un certain temps déjà. Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines sont également en conflit avec leur direction depuis plusieurs semaines.

Le transporteur invite les syndicats à revenir autour de la table afin de trouver, ensemble, "des solutions équilibrées, à court et à long terme, qui donneront à notre entreprise et à nos employés des perspectives et des opportunités de croissance, tout en maîtrisant nos coûts dans un marché très compétitif".