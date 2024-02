Grève spontanée chez AB InBev à Louvain après le licenciement d'un employé

"On admet que le vol est une faute grave pouvant justifier un licenciement. Mais les frustrations se multiplient depuis un certain temps", explique le secrétaire de l'ACV. Elles sont notamment liées "au manque de personnel et à l'augmentation de la charge de travail. Et la direction applique une politique deux poids, deux mesures: pour certains, tout est permis, pour d'autres, rien n'est autorisé".

Selon le délégué syndical, il existe une forme de garantie intégrée dans la convention collective de travail, qui prévoit qu'une personne licenciée pour des raisons économiques doit continuer à percevoir son salaire pendant trois ans. "Mais si l'employeur monte un dossier prouvant que la personne a été licenciée pour d'autres raisons, il peut échapper à cette clause", explique M. Mouton. "Tout cela, c'est une question de sous".