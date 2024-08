Gros succès pour le médicament contre l'obésité de l'entreprise américaine Eli Lilly

Eli Lilly a vendu pour 1,2 milliard de dollars de Zepbound, son médicament contre l'obésité, au cours du deuxième trimestre. C'est beaucoup plus que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur des ventes de 819 millions de dollars pour ce médicament phare, qui est initialement un traitement contre le diabète.

L'entreprise pharmaceutique américaine a revu ses prévisions à la hausse et s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 45,4 et 46,6 milliards de dollars, soit 3 milliards de dollars de plus qu'attendu précédemment. C'est la deuxième fois cette année que le groupe revoit ses prévisions à la hausse. À l'ouverture de la Bourse, les actions étaient en augmentation de 14% avant de ralentir à 7,5% dans le courant de la journée.

Eli Lilly, à l'instar de son rival Novo Nordisk, a du mal à répondre à la forte demande de médicaments contre l'obésité. L'entreprise américaine a donc intensifié la production de Zepbound, espérant résorber la pénurie. L'entreprise a par ailleurs introduit une demande d'autorisation d'utilisation de son médicament dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.