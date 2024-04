GSK poursuit Pfizer et BioNTech en justice aux États-Unis

La société britannique affirme que les droits de brevet de GSK sur des innovations technologiques développées "plus de dix ans" avant l'apparition de la pandémie de coronavirus sont en cause. Selon GSK, la technologie protégée par les droits de propriété a servi de base aux vaccins contre le coronavirus de Pfizer et de BioNTech. La société britannique, par l'intermédiaire d'un porte-parole, indique qu'elle est disposée à délivrer des licences "à des conditions commercialement raisonnables et à faire en sorte que les patients continuent d'avoir accès" aux injections.

GSK a également demandé au tribunal américain de lui accorder, entre autres, des dommages et intérêts. Le montant de ce dédommagement n'est pas connu. Pfizer a déjà fait part de son intention de "se défendre vigoureusement" contre les allégations de GSK.