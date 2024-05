GSK vend ses dernières actions dans Haleon

GSK "a accepté de vendre" les actions restantes pour environ 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros) et à l'issue de l'opération le groupe "aura entièrement cédé sa position et ne détiendra plus aucune action ordinaire dans Haleon", a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le laboratoire britannique avait scindé cette branche, qui a fait ses débuts en juillet 2022 à la Bourse de Londres sous le nom d'Haleon, dans le cadre d'un changement stratégique axé sur les médicaments spécialisés, à forte valeur ajoutée, et les nouveaux vaccins.

Haleon produit notamment les antalgiques Panadol, Advil et Voltaren, les dentifrices Sensodyne et Polident, et les produits à la nicotine Nicorette. L'an dernier, il a engrangé 11,3 milliards de livres (13,2 milliards d'euros) de chiffre d'affaires, et un bénéfice net d'un milliard de livres.

GSK avait annoncé après la scission avoir conservé près de 13% de l'entreprise, en direct et via des entités séparées destinées à alimenter plusieurs régimes de retraite au Royaume-Uni (sans compter des actions détenues par un trust d'actionnariat salarié).