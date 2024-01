Guerre des dosettes: l'animateur Arthur réclame 280 millions de francs suisses à Nespresso

L'animateur de radio et télévision Arthur et un groupe d'investisseurs réclament 280 millions de francs suisses (298 millions d'euros) de dommages et intérêts au géant des dosettes de café Nespresso dans la faillite d'Ethical Coffee Company (ECC), a indiqué mardi son avocat à l'AFP.

L'animateur et homme d'affaires Jacques Essebag, connu sous le pseudonyme d'Arthur, est "le fer de lance" d'une procédure lancée contre Nespresso, une filiale de Nestlé, a indiqué Me François Besse à l'AFP, confirmant une information du quotidien suisse 24 heures.