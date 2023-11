Hausse des tarifs d'Elia : l'industrie belge dénonce un "nouveau coup dur"

Les nouveaux tarifs pour le réseau de transmission d'Elia, approuvés mardi par le régulateur fédéral de l'énergie CREG, vont au moins doubler entre 2024 et 2027 pour les consommateurs industriels, indique la Febeliec. La fédération appelle les autorités à prendre d'urgence des mesures pour rétablir la position concurrentielle et le climat d'investissement de l'industrie.

Febeliec décrit toutefois un "nouveau coup dur", car les tarifs de transmission sont déjà "bien plus élevés" que dans les pays voisins pour les gros consommateurs industriels. "Ceci revient à un handicap de plusieurs millions d'euros par an", ajoute la fédération.

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) a approuvé la proposition tarifaire d'Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, pour la période 2024-2027. Les tarifs de transport d'électricité seront en hausse en moyenne de 77 % afin de permettre la réalisation d'un plan d'investissement "ambitieux".

Elle souligne que de plus en plus de signaux d'alarme passent au rouge pour l'industrie belge. "Contrairement aux pays voisins tels que la France et l'Allemagne, où des mesures impressionnantes sont annoncées en vue de protéger leurs industries nationales, rien n'est prévu pour les entreprises belges."

Febeliec dit comprendre que la transition énergétique nécessitera d'importants investissements dans de nouvelles capacités de production et infrastructures, mais demande également une attention particulière pour la position concurrentielle et le climat d'investissement des entreprises industrielles. "Sans mesure, les investissements de notre industrie vont progressivement s'arrêter", prévient l'organisation.

Elle propose donc une analyse en profondeur des coûts/bénéfices des différents projets d'investissements d'Elia, un appel à des ressources alternatives de financement des investissements d'Elia qui n'augmentent pas le coût de l'électricité ou encore une répartition équitable des frais de réseau entre prélèvement et injection. Febeliec recommande également une analyse des mesures prises dans les pays voisins pour préserver leur tissu industriel.