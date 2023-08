Hausse des ventes et des bénéfices pour Spadel au 1er semestre

"Cette progression importante du chiffre d'affaires, portée par un effet volume de 4,7% et un effet prix/mix de 8,6%, s'est reflétée sur l'ensemble de nos marchés avec des hausses de près de 10% au Belux, de 12,6% aux Pays-Bas, de 15,0% en France et de près de 20% en Bulgarie", explique Spadel.

"Le marché des eaux embouteillées est toutefois globalement sous pression en volume à date. Nous restons donc attentifs à l'évolution de la consommation au cours des prochains mois sous l'influence du contexte macro-économique et les pressions inflationnistes, impactant le pouvoir d'achat et le comportement des consommateurs. Les ventes du second semestre seront également influencées par les conditions climatiques de ces mois d'été et du mois de juillet maussade au Benelux", ajoute Spadel.