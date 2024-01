Hébergement d'urgence: le ministre délégué au Logement annonce 120 millions d'euros supplémentaires

Le ministre délégué au Logement, Patrice Vergriete, a annoncé lundi que des crédits supplémentaires de 120 millions d'euros seront engagés pour "renforcer le système d'hébergement d'urgence", alors que la France connaît un épisode de froid intense.

"Le but n'est pas seulement de créer des places, mais d'éviter que les gens rentrent dans l'hébergement d'urgence et de les (en) faire sortir plus rapidement", a précisé le ministre, qui visitait un centre d'accueil de jour dans le XVe arrondissement de Paris.