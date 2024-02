Heineken repousse AB InBev et le BEL 20 dans le rouge

Les résultats et prévisions du groupe brassicole Heineken devaient enfoncer AB InBev et le Bel 20 de 5,35 et 0,85% dans le rouge mercredi à l'ouverture avant que l'indice bruxellois ne revienne pratiquement à son niveau de la veille en s'inscrivant à 3.674 points vers 11h00, AB InBev (58,23) restant alors négative de 2%.

KBC (63,16) et Ageas (38,51) s'appréciaient par contre de 0,5 et 0,1% tandis que arGEN-X (362,80) et UCB (93,72) étaient en hausse de 0,3 et 0,5%, Syensqo (83,35) regagnant 0,1% alors que Solvay (23,16) et Galapagos (36,13) cédaient 0,1 et 1%.

WDP (25,52) et Proximus (8,31) remontaient de 0,5 et 0,8%, Umicore (20,79) regagnant 0,4% tandis que Aperam (30,38) reculait de 2%, Elia (105,10) et D'Ieteren (175,70) de 0,3%, Melexis (78,40) et Ackermans (156,70) de 0,4%.