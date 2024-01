Hôpital: alerte sur le déficit des CHU qui a triplé en un an

Ces derniers chiffres montrent à quel point "la dégradation a été profonde et rapide", après le déficit de 402 millions d'euros fin 2022, écrivent dans un communiqué les présidents des conférences des directeurs généraux de CHU, des doyens de facultés de médecine et des présidents de commission médicale d'établissement.

Les 32 centres hospitaliers universitaires (CHU) français ont atteint un déficit cumulé de 1,2 milliard d'euros fin 2023, soit trois fois plus qu'en 2022, alertent lundi les instances représentatives des directeurs, doyens et médecins, réclamant des "mesures d'urgence".

"La capacité d'autofinancement des CHU, et par conséquent d'investissement, a chuté de 86%", poursuivent-ils. Ces difficultés sont "peut-être les plus graves depuis la création des CHU en 1958".

Les CHU ressentaient "un léger mieux en termes d’absentéisme", malgré un "turn-over toujours important chez les infirmiers. "Même si on a pu rouvrir des lits ces derniers mois, plusieurs secteurs sont en grande difficulté, comme la gériatrie, la pédiatrie ou la psychiatrie", détaille dans le communiqué le Pr Rémi Salomon, qui représente les médecins.

Par ailleurs, les CHU sont "chargés d'une triple mission" de soins, de formation et de recherche, nécessitant "des finances saines et solides", observent encore les présidents.

La situation actuelle va, selon eux, entraîner "un allongement des délais de paiement des fournisseurs et une fragilisation profonde des opérations d’investissement Ségur, dans un moment où le recours à l’emprunt est plus difficile et plus coûteux". "A court terme, il est encore temps d’éviter le pire", plaident-ils.