Hydrogène vert: appel d'offres inédit de TotalEnergies pour "booster" la filière

TotalEnergies va lancer un appel d'offres aux proportions inédites pour l'achat de "500.000 tonnes par an d'hydrogène vert" afin de décarboner ses activités de raffinage du pétrole en Europe, une opération susceptible d'aider à structurer la filière industrielle balbutiante de l'hydrogène en France.

"Ce que nous voulons faire, c'est décarboner notre industrie", a déclaré Sébastien Bruna, directeur hydrogène au sein de la branche raffinage Chimie du géant français, lors d'un entretien téléphonique avec la presse.

Le pétrolier compte remplacer d'ici 2030 par de l'hydrogène propre les quelque 500.000 tonnes d'hydrogène "gris" qu'il utilise chaque année pour retirer le soufre de ses carburants dans ses six raffineries européennes: Anvers (Belgique), Leuna (Allemagne), Zeeland (Pays-Bas), Normandie, Donges et Feyzin (France), ainsi que dans ses deux bioraffineries de La Mède et Grandpuits (France).