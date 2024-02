Hydrogène vert: le Chili vient en Europe chercher des investisseurs

Le Chili vient en Europe exposer sa stratégie énergétique, à la recherche de nouveaux investisseurs dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, dans l'espoir de décarboner et de développer ses mines de cuivre et son industrie, dépendantes du charbon et du pétrole.

"Avec les ressources dont il dispose, le Chili est le seul pays du monde à pouvoir prétendre devenir neutre en carbone dès 2040", 10 ans plus tôt que 2050, visé par l'accord de Paris sur le climat, a dit à l'AFP Marcos Kulka, directeur général de H2Chile, association chilienne de l'hydrogène qui réunit 102 entreprises publiques et privées.