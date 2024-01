Hyundai a vu son bénéfice net exploser en 2023

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a vu son bénéfice net augmenter de 54% l'année dernière par rapport à 2022 pour s'établir à près de 8,354 milliards d'euros, a-t-il annoncé jeudi. L'entreprise attribue la hausse de ses bénéfices à la popularité croissante de ses modèles les plus chers, que ce soient des SUV ou des voitures de sa filiale de luxe Genesis.

Le chiffre d'affaires de Hyundai a, lui, augmenté de 14,4% l'année dernière. Le constructeur a écoulé près de 4,217 millions de véhicules dans le monde, soit une hausse de 7% par rapport à 2022.

Le constructeur automobile, l'un des dix plus grands au monde avec sa filiale Kia, a toutefois prévenu que 2024 pourrait être plus difficile. Il a ainsi mis en garde contre des "incertitudes macroéconomiques centrées sur les marchés émergents et un ralentissement de l'économie réelle". Il prévoit cependant toujours une croissance des ventes de 4 à 5% cette année.