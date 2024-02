IBA crée la fondation Oncia Community pour développer une médecine intégrative

L'entreprise spécialisée dans la protonthérapie IBA a annoncé jeudi, à Louvain-la-Neuve, la création d'une fondation d'utilité publique, Oncia Community, pour favoriser le développement et l'accès des patients atteints de cancer à la médecine intégrative. Outre l'aspect purement médical, cette approche offre un accompagnement émotionnel, nutritionnel ou encore social.

La vocation d'Oncia Community est de "favoriser le développement et l'accès à une approche holistique de la prise en charge du cancer" en prenant aussi en compte "les dimensions humaine, éducative, psychologique et de bien-être, en complément aux traitements médicaux".

La fondation interviendra à plusieurs niveaux: promotion de la médecine intégrative, sensibilisation du public et des instances médicales, conseil et support scientifique aux centres de santé intégrative, création d'une plateforme de partage de connaissances, mise à disposition de ressources financières et humaines...