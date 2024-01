"Ici on reste". Dans le Gard, les agriculteurs ne désarment pas

Installés depuis jeudi matin sous l'échangeur du kilomètre Delta qui fait la jonction entre les autoroutes A9 et A54, ils sont entre 100 et 150, la plupart en vêtements de travail, venus avec leurs tracteurs et camions-bennes, très déterminés. Pendu au pont qui les surplombe, un mannequin représente un agriculteur en bleu de travail.

"Ici, on reste". Contrairement à leurs collègues de départements voisins, des agriculteurs du Gard bloquent toujours samedi une autoroute à hauteur de Nîmes, dans l'attente d'"autres mesures" du gouvernement, notamment pour le secteur viticole.

"On n'est pas prêt de lever le camp", assène le président du syndicat FDSEA 30, David Sève, peu après s'être entretenu avec une délégation d'élus venus, selon lui, "regarder un petit peu comment évacuer les choses". "Mais nous, c'est +Non, on reste+. Pour l'instant il n'y a pas de discussion".

"Tant que des mesures viticoles ne sont pas annoncées, et tant que même les autres mesures ne le sont pas, on ne peut pas lever le camp. Le compte n'y est vraiment pas. En tout cas pour nos cultures méditerranéennes, c'est sûr, donc, concrètement, la nuit prochaine? On reste là!", assure le syndicaliste quinquagénaire.

Installé à Meynes, avec son fils, sur une exploitation de 35 hectares de vignes, Jean-Louis Portal, à la carrure de rugbyman, rappelle que les viticulteurs du Gard "sortent de cinq années avec des calamités agricoles". "Les trésoreries sont fragilisées, et maintenant, avec le problème de la mévente de vin, on perd de l'argent tous les mois, tous les jours... Donc, on a besoin d'aide", lâche-t-il.