"Il faut que ça change!": Bruxelles, épicentre de la colère agricole

Partager:

"On ne peut pas attendre 2027, c’est demain qu'il faut que ça change!": des milliers de manifestants de différents pays - et plus d'un millier de tracteurs - ont envahi les rues de Bruxelles jeudi aux abords d'un sommet des Vingt-Sept, sur fond de colère du monde agricole. "C’est un symbole important: pour faire changer les choses il faut venir ici", a expliqué à l'AFP Pierre Sansdrap, éleveur laitier du Brabant Wallon, membre de la fédération des Jeunes agriculteurs, près d'une longue file de véhicules agricoles à l'arrêt.

Devant les bâtiments bruxellois du Parlement européen sur la place du Luxembourg, dont l'accès est bloqué par des centaines de tracteurs, une foule dense réunit des manifestants belge, français, espagnols, italiens, portugais ou encore allemands. Un rassemblement transnational à quelques centaines de mètres du périmètre très sécurisé du Conseil européen, où les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE tiennent un sommet consacré à l'Ukraine en marge duquel la question agricole s'est invitée. "L'objectif, c’est de faire entendre les colères qui montent partout", résume, dans un entretien à l'AFP, Marianne Streel, présidente de la puissante Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

"Ensemble, on est plus fort pour montrer qu'on est tous contre l'incohérence des politiques européennes et parler d'une même voix", ajoute-t-elle, réclamant une "Europe plus réaliste". "Le désespoir est dans nos fermes, le ras-le-bol, la colère sont tellement forts, et vous l'entendez". Klaxons de tracteurs, bruits de pétards qui claquent dans l'air. Des feux de palettes sur la chaussée dégageant une âcre fumée noire, des traces de jets d'œuf sur les façades et un tas de pneus brûlés durant la nuit: un important dispositif policier a été déployé, mais sans incidents majeurs. Et si une petite statue a été dégradée, la police parle d'une situation globalement "calme".