Ile Élisabeth: contrats d'1,45 md EUR pour des consortiums avec des entreprises belges

Deux contrats, qui concernent l'installation de 330 km de câbles HVAC, ont été attribués à deux consortiums : un premier formé par les entreprises belges DEME et grecque Hellenic Cables (165 km) et un second formé par les entreprises belge Jan de Nul et coréenne LS Cable & System (165 km).

Le contrat pour les sous-stations HVAC a quant à lui été attribué au consortium HSI, composé par l'entreprise belge Iemants (Smulders) et les Néerlandais de HSM offshore Energy et d'IV offshore & Energy.