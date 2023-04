Immeuble effondré à Marseille: après les secouristes, les enquêteurs

Selon la procureure de la République de Marseille dimanche, huit personnes étaient a priori prisonnières des gravats: "des personnes d'un certain âge et un jeune couple de trentenaires", avait précisé Dominique Laurens.

Anna et Jacky, 82 et 86 ans, au rez-de-chaussée côté rue, Nicole, 66 ans, en rez-de-jardin, Antoinietta, 89 ans, au premier étage, Marion et Michael, 31 et 29 ans, au 2e étage, et enfin, Jacques et Anne-Marie, 73 et 74 ans, dans le dupleix des 3e et 4e et étages: le quotidien La Provence a commencé à lever le voile sur l'identité des habitants de l'immeuble et donc des victimes potentielles.

En espérant que des invités non recensés n'étaient pas là au moment de l'explosion, comme l'a évoqué le maire de la ville, Benoît Payan.