Immeubles effondrés à Marseille: sentiments mêlés pour les premiers évacués de retour

Georges est enfin rentré chez lui vendredi, 18 jours après l'explosion mortelle d'un immeuble voisin, au coeur de Marseille. Et sa vie semble être resté sur pause: "Tout est impeccable, il y a même la table de Pâques qui est toujours dressée".

"Le choc, le bruit, les morts": Georges, qui habite ce quartier "extraordinaire" depuis 50 ans, y repense.

En partant remplir le frigo, il croise une voisine qui rentre chez elle avec son mari, un peu plus bas dans la rue Jaubert: "Oh, Monsieur Georges, ça me fait un de ces effets de revenir", glisse cette dame âgée, un sanglot dans la voix. "Nous étions à Aix chez ma soeur, mais ça a été dur, je pensais à mes amis qui sont partis".

Parmi les huit victimes, un couple de trentenaires, mais surtout des figures historiques et âgées de ce quartier familial et animé.