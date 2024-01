Immobilier: un tribunal de Hong Kong ordonne la liquidation du promoteur chinois Evergrande

Un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du géant immobilier chinois en difficulté Evergrande, symbole des déboires de ce secteur clé de l'économie chinoise, mais le groupe a affirmé qu'il poursuivrait ses activités.

Basé à Foshan (sud de la Chine), Evergrande a été le plus grand promoteur immobilier de Chine et employait fin 2022 près de 70.000 personnes à temps plein. Il a accumulé les dettes jusqu'à afficher un passif de plus de 300 milliards de dollars et est ainsi devenu emblématique de la crise immobilière qui sévit depuis des années dans la deuxième économie mondiale.