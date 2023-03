Inauguration d'une nouvelle liaison ferroviaire entre le port de Gand et la France

Ce fret ne devra plus être acheminé par la route, ce qui permettra au port de réduire considérablement ses émissions. Dans un premier temps, l'opérateur de fret ferroviaire Lineas fera circuler le train trois fois par semaine. Au milieu du mois prochain, cette fréquence sera déjà portée à cinq fois par semaine.

Cette mesure est nécessaire car la compagnie maritime DFDS relie Gand à la ville suédoise de Göteborg six fois par semaine. Aujourd'hui, les marchandises en provenance ou à destination de la France sont trop souvent transportées par camion. Désormais, elles peuvent être transportées à moindre coût et de manière plus durable par le rail au départ et à destination du port Edouard Hérriot à Lyon, dans le sud-est de la France.