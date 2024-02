Incendie meurtrier au Kenya: le principal suspect arrêté

La police kényane a annoncé mardi avoir arrêté le "principal suspect" dans l'enquête sur l'incendie qui a fait six morts et 280 blessés dans la capitale Nairobi.

Le président William Ruto a fustigé samedi "l'incompétence et la corruption" des fonctionnaires ayant accordé cette licence, estimant qu'ils devaient être "licenciés et poursuivis pour les crimes qu'ils ont commis".

L'Institut pétrolier d'Afrique de l'Est (PIEA), qui regroupe les sociétés de gaz et de pétrole de la région, avait souligné vendredi que ce "site illégal de remplissage et de stockage de GPL" était connu, le propriétaire et certains de ses clients ayant été condamnés en mai 2023.

L'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole (EPRA) avait de son côté affirmé avoir rejeté l'an dernier trois demandes de construction d'une usine de stockage et remplissage de GPL sur le site de l'explosion.

Les ministres de l'Energie et de l'Intérieur ont également indiqué que l'usine "construite illégalement" sur ce site avait été démolie par l'EPRA à deux reprises en mars 2020 et janvier 2021.