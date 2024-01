Incident du vol Alaska Airlines: six passagers poursuivent Boeing en justice

Six passagers du vol Alaska Airlines 1282 et un membre de la famille de l'un des passagers ont annoncé jeudi poursuivre Boeing en justice après l'incident du décrochage d'une porte lors de ce vol à bord d'un Boeing 737 Max. Une action de groupe a été déposée auprès d'un tribunal de Seattle, réclamant de Boeing une compensation à l'encontre des 171 passagers et six membres d'équipage de ce vol pour les blessures subies à la suite de cet incident.