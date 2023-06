Incident "exceptionnel" sur la ligne 4 du métro parisien: des passagers bloqués pendant deux heures dans le tunnel

Cinq rames ont été bloquées dans le tunnel de la ligne 4 à partir de 19H25, l'évacuation de l'ensemble des passagers étant achevée à 21H30, a rapporté une porte-parole de la RATP à l'AFP.

"Nous présentons toutes nos excuses et nos plus vifs regrets pour cet événement et les conséquences qu'il a pu avoir. Le PDG de la RATP [Jean Castex, ndlr] a demandé une enquête interne pour déterminer les causes exactes de cet incident rare", a déclaré cette porte-parole.

Cet incident, qualifié d'"exceptionnel" par la RATP, a fait suite à une "avarie sur un train" vers 18H20 qui a "perturbé l'ensemble du réseau entre Porte d'Orléans et Montparnasse".