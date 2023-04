"Incompréhension" pour le principal syndicat de pilotes au terme du procès

Déstabilisé par les conséquences de cette panne, l'un des copilotes avait adopté une trajectoire ascendante et, dans l'incompréhension, les trois pilotes n'avaient pas réussi à reprendre le contrôle de l'avion, qui avait décroché et heurté l'océan 4 minutes et 23 secondes plus tard.

Pour le SNPL, "le tribunal a retenu la responsabilité d'Airbus dans l'accident en considérant notamment qu'"une meilleure information des pilotes sur ces incidents de givrage, leurs symptômes et la procédure à appliquer aurait permis d'éviter ou de surmonter l'effet de surprise" dont a été victime l'équipage.

"Airbus et Air France ne peuvent plus, après cette décision, persister à nier les fautes commises et leur part de responsabilité dans la catastrophe survenue", ajoute le SNPL, qui "espère que le parquet général formera appel à l'encontre de cette décision de relaxe".