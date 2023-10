Industeel: un préaccord sera présenté lundi aux ouvriers de l'entreprise

Les représentants syndicaux ouvriers de l'entreprise sidérurgique carolo Industeel présenteront lundi matin, lors d'une assemblée générale du personnel, un préaccord négocié entre direction et syndicats, a indiqué samedi après-midi le responsable de la délégation FGTB Michele Amadoro.

Ce préaccord a été négocié durant plusieurs heures vendredi. Il est censé apporter des améliorations à la version de l'accord d'entreprise 2023-2024 rejetée par 75,9% du personnel mercredi dernier et critiquée notamment pour ses critères trop élevés autour de primes non récurrentes et pour ses trop faibles ambitions en matière de lutte contre les contrats précaires dans l'entreprise.

Le contenu du préaccord a été tenu secret pour l'instant. "Je veux donner la priorité aux travailleurs", a indiqué Michele Amadoro.