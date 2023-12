Inflation, "mégabassines": deux revers LFI à l'Assemblée, avant un succès sur les services publics

Les députés LFI ont essuyé jeudi à l'Assemblée des revers sur leurs propositions de loi pour encadrer les marges de la grande distribution ou s'opposer aux "mégabassines", avant un vote favorable pour garantir aux usagers des services publics un "accueil physique" et pas seulement dématérialisé.

Dans l'après-midi, les Insoumis ont échoué de peu à faire passer une proposition pour encadrer les marges de la grande distribution.

Le coordinateur du mouvement Manuel Bompard réclamait un encadrement des marges des distributeurs, de l'industrie agroalimentaire, des raffineurs et l'instauration de prix planchers "plus rémunérateurs" pour les agriculteurs.

Son texte a été rejeté par 168 voix contre 162 et le député a fustigé "l'absence" d'Olivier Faure et Fabien Roussel lors du vote, patrons des partis socialiste et communiste. Une "honte", a-t-il asséné.