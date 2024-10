ING refuse de financer sept villes wallonnes en difficulté

Dans le cadre du plan Oxygène destiné à aider les communes wallonnes en difficulté (28 actuellement), la Région wallonne, via le Centre régional d'aide aux communes (Crac), avait prévu de lever par emprunt 350 millions d'euros auprès des banques en 2024. Seule ING a répondu au marché, mais pour un total de 82 millions. La banque a en effet posé ses conditions et refusé de financer certaines villes. Outre Liège et Charleroi, déjà exclues du financement d'ING en 2023, Mons, Ath, Namur, La Louvière et Verviers ont été ajoutées à la liste.

La Région wallonne doit désormais trouver 268 millions d'euros pour boucler son budget envisagé. Le ministre en charge des pouvoirs locaux François Desquesnes indique dans L'Écho travailler à une solution dans la discrétion, et appelle également à une solidarité "du fédéral", notamment par rapport aux charges des CPAS et des financements des pensions.