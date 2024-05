Ingenico Belgium lance une procédure de licenciement collectif

Les travailleurs belges ne bénéficient pas de la garantie d'emploi obtenue par leurs collègues français avant la cession, regrette le syndicat.

Il indique avoir pourtant écrit à l'employeur début 2022 pour identifier une série de risques et demander l'application en Belgique de la même sécurité d'emploi. "La direction belge de l'époque n'avait eu de cesse de minimiser les risques identifiés qui, selon eux, n'avaient aucun fondement et nous affirmait que la meilleure sécurité de l'emploi résidait dans la compétence des travailleurs et dans la pérennité des projets en cours plutôt que dans un engagement de l'entreprise ou du groupe."

Selon la CNE, l'objectif de l'actionnaire Apollo 9 est de "générer un retour sur investissement maximal sur une période d'investissement minimale".