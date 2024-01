Inondation meurtrière d'un Ehpad: l'avocat d'Orpea s'en prend aux familles

Plaidant la relaxe de ses clients, l'avocat d'Orpea et de l'ex-directrice d'un Ehpad du groupe a visé vendredi dans sa plaidoirie les familles des trois résidentes mortes noyées lors d'inondations dévastatrices en 2015 sur la Côte d'Azur.

Dénonçant devant le tribunal correctionnel de Grasse (Alpes-Maritimes) les "sommes aberrantes" réclamées en dommages et intérêts, Me Michel Valiergue a mis en cause l'attachement à leur aïeule décédée affiché par certains jeudi à l'audience.