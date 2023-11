Inondations en Somalie: 50 morts et 700.000 déplacés

La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Nino qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie, où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles.

"En outre, les routes, les ponts et les pistes d'atterrissage ont été endommagés dans plusieurs régions, ce qui affecte la circulation des personnes et des fournitures", a déclaré l'Ocha.

"Les pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et des destructions", a-t-il ajouté.

L'organisation caritative britannique Save the Children a déclaré jeudi que plus de 100 personnes, dont 16 enfants, étaient mortes et que plus de 700.000 personnes avaient été contraintes de quitter leur domicile au Kenya, en Somalie et en Éthiopie à la suite d'inondations soudaines.

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses.