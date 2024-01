Inondations meurtrières sur la Côte d'Azur: Orpea et une ex-maire devant les juges

L'ex-maire, Guilaine Debras, ainsi que le responsable des risques naturels de la ville, Yann Pastierik, l'ancienne directrice de l'Ehpad, Anaïs Gledel, et le groupe Orpea seront jugés.

Le procès de l'ancienne maire de Biot (Alpes-Maritimes) et d'Orpea pour la noyade de trois pensionnaires d'une maison de retraite du groupe privé dans des inondations en 2015 s'ouvre ce mardi à 9H00 devant le tribunal correctionnel de Grasse.

Tous sont poursuivis pour homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, un délit passible de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende, sans compter les dommages à verser au civil.

Mme Gledel et Orpea sont aussi poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui -- passible d'un an de prison et 15.000 euros d'amende -- pour le calvaire des pensionnaires ayant survécu aux flots.

Le soir du 3 octobre 2015, de violents orages accompagnés de précipitations exceptionnelles avaient transformé plusieurs rivières des alentours de Cannes et Antibes, sur la Côte d'Azur, en torrents d'eau et de boue qui ont causé la mort de 20 personnes et des dégâts considérables.