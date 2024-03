Intelligence artificielle: les eurodéputés s'apprêtent à adopter une loi inédite

La diffusion de fausses photos ou vidéos, plus vraies que nature, a ainsi alerté sur le danger de manipulation de l'opinion.

- Législation "pionnière" -

Grâce à ce texte, "les pratiques inacceptables en Europe seront maintenant interdites comme la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou la déduction de l'appartenance ethnique ou religieuse d'une personne sur la base des données biométriques".

C'est une réglementation "historique, pionnière", a ajouté le corapporteur Dragos Tudorache (Renew, centristes et libéraux), souhaitant que l'UE "joue son rôle sur la scène internationale", et "non seulement crée des règles mais les exporte".