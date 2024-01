Interruption du trafic des trains entre Gembloux et Ottignies

Le trafic des trains est interrompu, depuis 09h15 lundi matin, sur la ligne 161 entre les gares de Gembloux et d'Ottignies en raison d'un problème technique à la signalisation ferroviaire, fait savoir Infrabel. Les trains circulent toutefois normalement entre Ottignies et Louvain-la-Neuve, précise le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Les services techniques d'Infrabel sont à pied d'œuvre pour tenter d'identifier l'origine de la panne et de relancer le trafic au plus vite.

En attendant, des navettes de bus sont mises en service par la SNCB: elles desservent les différents arrêts locaux (Mont-St-Guibert, Blanmont, Chastres et Ernage). Les trains IC qui relient Bruxelles à Arlon sont détournés entre Ottignies et Namur (via Fleurus), ce qui occasionne un allongement du temps de parcours, ajoute Infrabel.