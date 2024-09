Interruption du trafic des trains à prévoir entre Ottignies et Fleurus

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu, au cours des cinq prochains week-ends, soit de celui des 14 et 15 septembre jusqu'à, et y compris, celui des 12 et 13 octobre, puis en continu entre le 19 et le 27 octobre, entre Ottignies et Fleurus, annonce jeudi le gestionnaire de réseau Infrabel. Il s'agit d'une portion de la ligne 140 reliant Ottignies à Charleroi.