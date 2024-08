Irak: les fermiers innovent pour sauver la production de riz

Il a vu ses rizières, autrefois luxuriantes, se réduire ces dernières années sous l'effet d'une sécheresse persistante. Pour l'agriculteur irakien, Muntazer al-Joufi, le moment est venu de réagir, en recourant à des semences plus résistantes et des techniques d'irrigation économes en eau.

"Il y a une énorme différence" par rapport à l'inondation du champ, souligne ce quadragénaire, en référence à la méthode traditionnelle, consistant à laisser la terre submergée tout l'été, de culture du riz.

Quatre années consécutives de sécheresse et de baisse des précipitations ont nui à sa production dans ce pays, où il constitue avec le pain un aliment de base.

L'Irak, qui se remet encore d'années de guerre et de chaos, est classé par l'ONU parmi les cinq pays les plus vulnérables au changement climatique au monde, frappé par la pénurie d'eau, les vagues de chaleur et le tarissement des rivières.