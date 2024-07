Irlande: la consommation d'électricité des centres de données dépasse celle des maisons en ville

D'après l'agence nationale irlandaise des statistiques, les centres de données ont utilisé 21% du total de la consommation électrique mesurée en 2023 dans le pays, contre 5% en 2015 et 18% en 2022.

Les centres de données basés en Irlande, pôle d'attraction européen de ces installations très énergivores, consomment désormais plus d'un cinquième de l'électricité du pays, dépassant celle utilisée par l'ensemble des maisons en ville, selon des chiffres officiels publiés mardi.

Pour la première fois, leur consommation a dépassé celle des maisons en ville, qui s'élevait à 18% en 2023 et 19% en 2022. Les maisons à la campagne, quant à elles, représentent 10% du total de la consommation à l'échelle du pays.

Ce record risque d'alimenter un débat de plus en plus houleux en Irlande sur les besoins énergétiques des centres de données, ces vastes entrepôts où sont stockées les montagnes d'informations utilisées par les entreprises et les particuliers.

La pression qu'ils exercent sur le réseau électrique fait grandir des inquiétudes, d'autant que la demande va s'accélérer avec les progrès de l'intelligence artificielle.