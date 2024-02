Islande: la Protection civile déclare l'état d'urgence après la rupture d'une canalisation

La Protection civile a déclaré l'état d'urgence en début d'après-midi après que la coulée de lave a recouvert et fait exploser une canalisation alimentant en eau chaude la péninsule de Reykjanes.

"La conduite d'eau chaude est rompue, ce qui entraine une pénurie d'eau chaude à Sudurnes. Il est important que les résidents et entreprises de Sudurnes économisent l'électricité et l'eau chaude", indique la Protection civile dans un communiqué.

Quelque 28.000 personnes vivent dans cette région, située dans le sud de la péninsule, l'une des plus peuplées d'Islande, et dont l'alimentation en électricité et en eau provient de la centrale géothermique de Svartsengi.

"Nous travaillons sur les prochaines étapes pour nous assurer que les gens reçoivent de l'eau chaude", avait indiqué auparavant à l'AFP la porte-parole de la Protection civile Hjördis Gudmundsdóttir.