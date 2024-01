Islande: l'éruption volcanique confirme le réveil d'une longue faille de magma

Cette grande île de l'Atlantique Nord, qui est la plus vaste et la plus active région volcanique d'Europe, se situe à cheval sur la dorsale médio-atlantique. Cette fissure du plancher océanique, qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, fait l'objet de toutes les attentions.

Car l'éruption de Grindavik est la cinquième en trois ans à toucher la péninsule de Reykjanes.

"Après huit siècles de pause relative et d'arrêt complet d'activité en surface, on est entré dans un nouvel épisode d'écartement des plaques qui peut durer plusieurs années, une décennie éventuellement", déclare le volcanologue Patrick Allard, de l'Institut de physique du globe de Paris.