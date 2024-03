Jacques Crahay et un co-fondateur de Färm rejoignent Ecolo

"Ma motivation à me lancer dans cette campagne s'est forgée sur la conviction qu'il fallait agir et soutenir les idées et les valeurs qui me sont chères et qui, dans une période de désaffection pour la politique, nécessitent un sursaut de la génération à laquelle j'appartiens", explique vendredi M. Crahay dans un communiqué.

A la tête pendant plus de 20 ans de l'entreprise agro-alimentaire Cosucra, Jacques Crahay avait joué le rôle de "patron des patrons wallons" entre 2018 et 2021. Durant son mandat, ses propos en faveur d'une modération économique et de la transition écologique avaient d'ailleurs suscité pas mal de remous au sein du monde entrepreneurial wallon.