Jambes Machines diversifie ses activités avec l'acquisition de Baudouin Vergote

Le distributeur wallon de machines stationnaires pour le travail du bois et du métal Jambes Machines (Gembloux) diversifie ses activités en Wallonie et à Bruxelles en acquérant Baudouin Vergote, distributeur gembloutois de gaz industriel, d'appareils de soudage, d'outils et d'accessoires, annonce mercredi l'entreprise.